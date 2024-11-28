"Ливерпуль" почти гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам завершенных матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" первым из всех 32 клубов практически обеспечил себе путевку в весеннюю стадию плей-офф, сообщает Zakon.kz.

По расчетам футбольных экспертов, "мерсисайдцам" достаточно набрать всего лишь один балл в оставшихся трех турах Лиги чемпионов, чтобы пробиться в 1/8 финала. По их нынешней игре, скорее всего, это не составит особого труда.

О проходе "Ливерпуля" в плей-офф, как минимум с гарантированным местом в стыковых матчах турнира, уже проинформировала УЕФА.

После победы над "Реалом" (2:0) в 5-м туре общего этапа команда Арне Слота сейчас является главным фаворитом на трофей самого престижного клубного турнира Европы.

По мнению специалистов, хорошие шансы на будущий титул имеются еще у двух английских дружин, как "Арсенал" и "Манчестер Сити". Только после них лавры победителей Лиги чемпионов отдают "Барселоне" и "Реалу".

В заключительных трех турах "Ливерпуль" сыграет с "Жироной" (Испания), "Лиллем" (Франция) и ПСВ (Нидерланды).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал", который в финале прошлого сезона обыграл дортмундскую "Боруссию" – 2:0.