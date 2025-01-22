Казахстанский биатлонист Кирилл Бауер завоевал "бронзу" Универсиады-2025
Фото: biathlonunion.kz
В предпоследний день ХХХII зимней Универсиады в Италии копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной бронзовой медалью, которую заработал биатлонист Кирилл Бауер, сообщает Zakon.kz.
Уроженец Абайской области финишировал на третьей позиции масс-старта в 15 км, пропустив вперед себя Натанеля Пекуина (Франция) и Карла Грёнланда (Швеция).
Француз стал чемпионом Всемирных студенческих игр со временем 42:53.1 минуты, швед проиграл ему 28 секунд, а Кирилл уступил 33,8 секунды.
Фото: Instagram/biathlon_kaz
Другие представители сборной Казахстана на финише показали следующие позиции: Вадим Куралес (6-е место), Никита Акимов (7-е) и Куандык Ержанат (19).
Таким образом, награда Кирилла Бауера стала для казахстанских студентов-спортсменов 12-й по счету на Играх в Турине.
Всего в нашей копилке к данной минуте три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
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