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Спорт

Казахстанский биатлонист Кирилл Бауер завоевал "бронзу" Универсиады-2025

Биатлон Универсиада Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:13 Фото: biathlonunion.kz
В предпоследний день ХХХII зимней Универсиады в Италии копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной бронзовой медалью, которую заработал биатлонист Кирилл Бауер, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Абайской области финишировал на третьей позиции масс-старта в 15 км, пропустив вперед себя Натанеля Пекуина (Франция) и Карла Грёнланда (Швеция).

Француз стал чемпионом Всемирных студенческих игр со временем 42:53.1 минуты, швед проиграл ему 28 секунд, а Кирилл уступил 33,8 секунды.

Биатлон Бронза Универсиады, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:13

Фото: Instagram/biathlon_kaz

Другие представители сборной Казахстана на финише показали следующие позиции: Вадим Куралес (6-е место), Никита Акимов (7-е) и Куандык Ержанат (19).

Таким образом, награда Кирилла Бауера стала для казахстанских студентов-спортсменов 12-й по счету на Играх в Турине.

Всего в нашей копилке к данной минуте три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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