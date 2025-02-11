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Спорт

Казахстанские биатлонисты завоевали "золото" и "серебро" Азиады-2025

Биатлон Золото Серебро Азиады , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:25 Фото: Instagram/drs_kz
11 февраля копилка казахстанской сборной на Азиатских играх в Харбине пополнилась еще одной медалью высшего достоинства, которую добыл биатлонист Владислав Киреев. А его товарищ по команде Вадим Куралес удостоился второго места, сообщает Zakon.kz.

Владислав Киреев не имел себе равных на спринтерской дистанции в 10 км с результатом 29:47.4 минуты. С отставанием в 25,7 секунды пересек финишную другой наш биатлонист Вадим Куралес, который стал серебряным призером Азиатских игр-2025.

Также в топ-10 данных соревнований вошли еще два наших биатлониста: Асет Дюсенов стал шестым (30:40.6), а Александр Мухин занял седьмое место (31:03.8).

Таким образом, на данный момент в активе казахстанской сборной 13 медалей: три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые.

11 февраля вторую высшую медаль для нашей страны в Харбине заработали фристайлисты Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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