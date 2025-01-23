Прогноз по срокам рекордной шайбы Овечкина обновила НХЛ

Национальная хоккейная лига обновила прогноз, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам пресс-службы лиги, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ 11 апреля. Это должно произойти в матче с "Каролина Харрикейнз".

Рассматривается и второй вариант. Так, если форвард будет поддерживать темп 0,6 шайбы за игру, как в среднем за карьеру в лиге, то рекордный гол ожидается во встрече с "Питтсбург Пингвинз" 18 апреля.

В ночь на 22 января Овечкин не забил в матче с "Эдмонтон Ойлерз". Перед этой игрой лига прогнозировала рекордный гол Овечкина на 5 или 16 апреля.

Александр Овечкин побывал в Зале славы клуба "Эдмонтон Ойлерз", за который в свое время выступал легендарный Уэйн Гретцки.