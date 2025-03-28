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Спорт

НХЛ поменяла дату преодоления рекорда Гретцки россиянином Овечкиным

Хоккей НХЛ Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:34 Фото: Instagram/capitals
После очередного безголевого матча капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина 28 марта эксперты НХЛ пересмотрели свои прогнозы по приближению к рекорду Уэйна Гретцки, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает официальный сайт НХЛ, теперь форвард столичного коллектива может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах примерно через три недели.

А именно, как подсчитали специалисты, это должно произойти 18 апреля, когда команда "Кэпиталз" сыграет с "Питтсбург Пингвинз".

Ранее прогноз НХЛ по достижению показателя легендарного канадца был рассчитан на 14 апреля, затем изменили на 16 апреля.

К данной минуте в активе Александра Овечкина 889 шайб, и ему до рекорда Гретцки не хватает всего пять голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 31 марта против команды "Баффало Сейбрз".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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