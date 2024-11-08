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Легендарный канадец Гретцки оценил погоню Овечкина за его рекордом

Хоккей Мнение Ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:16 Фото: Instagram/capitals, waynegretzky.
Живая легенда мирового хоккея и всей НХЛ канадец Уэйн Гретцки высказался о попытке россиянина Александра Овечкина обновить его рекорд 25-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 63-летний Уэйн Гретцки сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 894 шайбы. А капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин идет за ним (861).

Который год на устах у всех один вопрос, сможет ли российский нападающий догнать и улучшить рекорд Гретцки, который никто еще не покорил с 1999 года.

Любители хоккея уже в предвкушении данного исторического события, так как Овечкин своей игрой в новом сезоне НХЛ доказывает, что осталось ждать недолго.

В 12 матчах текущего чемпионата на счету форварда уже 16 (8+8) очков.

"Когда вы делаете что-то подобное, это доставляет удовольствие и другим игрокам. Об этом, возможно, мало говорят, все, очевидно, сосредоточены на Алексе. Помню своих товарищей по команде, им это нравилось. Они наслаждались этим, они прониклись всем этим. Уверен, что все эти молодые ребята разделяют это с "Ови". И, конечно, фанаты, команда, владелец и все остальные тоже. Это захватывающее время". Уэйн Гретцки

Помимо хорошей результативности своего капитана, сам клуб одержал девять побед в стартовых 12 встречах нового сезона НХЛ и сейчас находится на 4-м месте в Восточной конференции.

"У него потрясающий старт в этом чемпионате. Овечкин остается классным игроком на протяжении стольких лет, молодец. "Кэпиталз" добавили немного энергии в клуб. Их вратарь был очень надежен, и Алекс играет хорошо. Когда он повел команду за собой, молодые ребята подхватили порыв и стали играть изо всех сил. Карбери проделал невероятную работу. Они играют структурированно, умно и жестко. Клуб заслуживает своего нынешнего положения".Уэйн Гретцки

Благодаря своим бомбардирским качествам Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

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