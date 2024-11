Легендарный канадец Гретцки оценил погоню Овечкина за его рекордом

Как известно, 63-летний Уэйн Гретцки сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 894 шайбы. А капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин идет за ним (861).

Который год на устах у всех один вопрос, сможет ли российский нападающий догнать и улучшить рекорд Гретцки, который никто еще не покорил с 1999 года.

@WayneGretzky talks about Ovi's chase for his goals record...



Only 35 away as of this tweet 👀 pic.twitter.com/FrJ8561UIh