Участник Олимпиады-2024 доказал невиновность в применении допинга с помощью собаки

Бельгийский всадник Домьен Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024 в Париже, однако избежал дисквалификации. 41-летний спортсмен сумел доказать, что допинг попал в организм посредством глазных капель его собаки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Михилс сдал положительный допинг-тест 3 августа прошлого года на летних Играх в Париже. Тогда в его пробе обнаружили дорзоламид (капли в глаза), офтальмологическое применение которого разрешено, а другие способы применения являются нарушением.

В ходе разбирательств бельгийцу удалось доказать, что препарат попал в его организм, когда он закапывал его в глаза своей собаки для лечения ее болезни.

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Данный инцидент ITA признал нарушением антидопинговых правил, но бельгиец нашел оправдание из-за своей халатности.

В итоге Международное агентство допинг-тестирования аннулировало результат Михилса в личных соревнованиях. Однако ITA не стало трогать пятое место сборной Бельгии в командном турнире.

Именно ITA в начале декабря 2024 года поймала на допинге нашего двукратного чемпиона мира по грэпплингу – Самата Айтпанбета.

