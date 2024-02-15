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Роналду отметил юбилей "1000 матчей" победным голом в Лиге чемпионов

Футбол Юбилей Гол Фото: Instagram/alnassr_fc
Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился новым достижением в своей карьере. Он сыграл 1000 игр на клубном уровне и при этом сумел забить гол, 746-й в карьере, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось накануне, когда Роналду и его команда сыграли против другого саудовского коллектива – "Аль-Фейхи" – в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Азии. Встреча стала для португальской звезды 1000-й на клубном уровне, а забитый им гол – 746-й в его карьере.

Плюс этот мяч стал единственным в этом противостоянии и принес гостевую победу "Аль-Насру" – 1:0.

Знаменитый форвард за 20-летнюю карьеру отыграл ровно 1000 игр во многих титулованных клубах Европы: "Реал" – 438, "Манчестер Юнайтед" – 346, "Ювентус" – 134 и "Спортинг" – 31. В форме "Аль-Насра" провел 51 матч.

После выездного успеха над "Аль-Фейхой" Роналду прокомментировал свое достижение.

"Начали выступление в 1/8 финала с победы. Хорошая работа, команда".Криштиану Роналду

Также нужно подчеркнуть, что Криштиану ныне является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с активом в 20 голов.

Ответный матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" состоится 21 февраля на арене в Эр-Рияде.

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