Роналду забил 936-й гол и стал лучшим снайпером саудовского чемпионата

В ночь на 27 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии. В одном из заключительных матчей Криштиану Роналду оформил свой 936-й карьерный гол. Данное взятие ворот позволило португальцу второй год подряд стать лучшим снайпером турнира с активом в 25 мячей, сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Аль-Насра" поразил ворота "Аль-Фатеха" в рамках 34-го тура Саудовской суперлиги. Тем самым этот гол стал для Роналду 800-м в его клубной карьере, остальные 136 мячей записаны в составе сборной Португалии.

По расчетам экспертов, португальский форвард забил 99 раз за нынешний клуб. Ранее он отличился за "Реал" (450 голов), "Манчестер Юнайтед" (145), "Ювентус" (101) и "Спортинг" (5).

Что касается гостевого поединка против "Аль-Фатеха", то здесь команда Роналду уступила со счетом 3:2. В итоге "Аль-Наср" завоевал "бронзу" чемпионата Саудовской Аравии. Чемпионом страны признан "Аль-Иттихад", а "серебро" досталось "Аль-Хилалю".

При этом сам Криштиану второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата, накопив 25 голов.

10 дней назад Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года.

