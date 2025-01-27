Армянский молодой баскетболист набрал 102 очка в школьной лиге США

Талантливый баскетболист Ник Хачикян в американской школьной лиге накопил 102 очка за один матч. Новость о фантастическом рекорде ученика армянской школы дошла до знаменитого игрока Леброна Джеймса, который заинтересовался этим достижением, сообщает Zakon.kz.

Информация быстро дошла до Джеймса, так как баскетбольная команда армянской школы Месробян, за который выступает Хачикян, расположена недалеко от Лос-Анджелеса, передает TMZ.

Дружина Ника в одной из своих игр разгромила школьников Пасадены со счетом 119:25.

Сам же герой этого матча Ник Хачикян установил рекорд штата Калифорния по результативности в одной встрече, набрав 102 очка за 22 минуты на площадке. Он попал 48 точных бросков с игры, включая три попытки из-за дуги.

Нельзя не отметить, что в команде Ника выступает его брат-близнец – Дилан, который оформил 35 передач в матче против школьников Пасадены. Помимо этого он запомнился трипл-даблом, сделав 15 подборов и 13 перехватов.

Фото: Instagram/kingjames

Удивительные показатели Ника Хачикяна привлекли внимание суперзвезды "Лейкерс" Леброна Джеймса, который попросил отправить ему видео прошедшей игры.



Рекордом НБА по очкам в одной игре владеет легендарный Уилт Чемберлен, который набрал 100 очков в матче против "Нью-Йорк Никс" 2 марта 1962 года.

Сам же Джеймс месяц назад обошел другую баскетбольную личность Карима Абдул-Джаббара и вышел на первую позицию в истории НБА по сыгранным минутам на площадке.

