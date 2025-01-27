Армянский молодой баскетболист набрал 102 очка в школьной лиге США
Информация быстро дошла до Джеймса, так как баскетбольная команда армянской школы Месробян, за который выступает Хачикян, расположена недалеко от Лос-Анджелеса, передает TMZ.
Дружина Ника в одной из своих игр разгромила школьников Пасадены со счетом 119:25.
Сам же герой этого матча Ник Хачикян установил рекорд штата Калифорния по результативности в одной встрече, набрав 102 очка за 22 минуты на площадке. Он попал 48 точных бросков с игры, включая три попытки из-за дуги.
Нельзя не отметить, что в команде Ника выступает его брат-близнец – Дилан, который оформил 35 передач в матче против школьников Пасадены. Помимо этого он запомнился трипл-даблом, сделав 15 подборов и 13 перехватов.
Фото: Instagram/kingjames
Удивительные показатели Ника Хачикяна привлекли внимание суперзвезды "Лейкерс" Леброна Джеймса, который попросил отправить ему видео прошедшей игры.
Рекордом НБА по очкам в одной игре владеет легендарный Уилт Чемберлен, который набрал 100 очков в матче против "Нью-Йорк Никс" 2 марта 1962 года.
Сам же Джеймс месяц назад обошел другую баскетбольную личность Карима Абдул-Джаббара и вышел на первую позицию в истории НБА по сыгранным минутам на площадке.