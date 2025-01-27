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Спорт

Футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции

Футбол Ограбление Дома, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 13:16 Фото: Instagram/andreysantos_5
В прошедшие выходные был обворован дом бразильского полузащитника Андрея Сантоса, когда игрок находился на матче Лиги 1 с "Лиллем". Хавбек "Страсбура", арендованный у "Челси", лишился ценностей на 500 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Parisien, неизвестные преступники взломали дверь жилища 20-летнего бразильского футболиста, забрали ценные вещи и украшения.

Сам же Андрей Сантос в это время забил один из победных голов "Страсбура" в ворота "Лилля", а его команда выиграла со счетом 2:1 в рамках 19-го тура французского первенства.

После ограбления бразилец обратился к ворам с просьбой вернуть похищенное в течение 24 часов. 

Подобные преступления, связанные с известными спортсменами, происходят очень часто. К примеру, дом футболиста "Барселоны" Жюля Кунде грабили два раза за девять месяцев. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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