Футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции

В прошедшие выходные был обворован дом бразильского полузащитника Андрея Сантоса, когда игрок находился на матче Лиги 1 с "Лиллем". Хавбек "Страсбура", арендованный у "Челси", лишился ценностей на 500 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Parisien, неизвестные преступники взломали дверь жилища 20-летнего бразильского футболиста, забрали ценные вещи и украшения.

Сам же Андрей Сантос в это время забил один из победных голов "Страсбура" в ворота "Лилля", а его команда выиграла со счетом 2:1 в рамках 19-го тура французского первенства.

После ограбления бразилец обратился к ворам с просьбой вернуть похищенное в течение 24 часов.

Подобные преступления, связанные с известными спортсменами, происходят очень часто. К примеру, дом футболиста "Барселоны" Жюля Кунде грабили два раза за девять месяцев.