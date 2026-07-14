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Спорт

"МЮ" купил за 50 млн фунтов хавбека "Челси" Андрея Сантоса

Футбол Новичок МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:38 Фото: Instagram/manutd
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" накануне объявил о переходе бразильского полузащитника Андрея Сантоса из лондонского "Челси", сообщает Zakon.kz.

22-летний хавбек подписал контракт с "манкунианцами" до июня 2031 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации некоторых СМИ, "красные дьяволы" заплатили за своего новичка 50 миллионов фунтов (58,5 млн евро).

В прошлом сезоне Сантос сыграл за "аристократов" в 43 матчах во всех турнирах, где забил три гола и сделал четыре передачи.

"Как полузащитник, я очень рад возможности играть под руководством Майкла Кэррика. Он идеальный тренер, который поможет мне сделать следующий шаг в моей карьере и приблизиться к осуществлению заветной мечты". Андрей Сантос

Таким образом, "МЮ" набирает качественных исполнителей с целью хорошо выступить в предстоящем сезоне АПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.

Накануне также высветилась информация, что команда Майкла Кэррика уже подписала предварительный договор с капитаном сборной Бельгии и топовым игроком "Астон Виллы" – Юри Тилемансом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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