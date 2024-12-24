#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
523.72
544.09
5.2
Спорт

Станислав Черчесов появился в соцсетях после опровержения слухов о его отставке

Станислав Черчесов появился в соцсетях после опровержения слухов о его отставке, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 19:20 Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Станислав Черчесов 24 декабря опубликовал пост на своей странице в Instagram после опровержения слухов о его отставке, сообщает Zakon.kz.

Тренер написал пост на двух языках – казахском и русском. Ранее посты публиковались исключительно на русском языке.

"Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Айымбетов забил гол за "Адана Демирспор" в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень и все еще впереди. Жарайсың, бауырым!" – написал Черчесов под постом.

Стоит отметить, что Черчесов сделал пост в соцсетях в тот же день, когда Казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла слухи о его отставке. Последний раз Черчесов появлялся в Сети шесть недель назад. 

Ранее в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. На общественный резонас отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
Спорт
17:27, Сегодня
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
Новый глава КФФ сделал первое назначение
Спорт
14:10, Сегодня
Новый глава КФФ сделал первое назначение
Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером 2024 года на уровне сборных
Спорт
12:42, Сегодня
Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером 2024 года на уровне сборных
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: