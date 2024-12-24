Станислав Черчесов появился в соцсетях после опровержения слухов о его отставке

Главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Станислав Черчесов 24 декабря опубликовал пост на своей странице в Instagram после опровержения слухов о его отставке, сообщает Zakon.kz.

Тренер написал пост на двух языках – казахском и русском. Ранее посты публиковались исключительно на русском языке.

"Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Айымбетов забил гол за "Адана Демирспор" в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень и все еще впереди. Жарайсың, бауырым!" – написал Черчесов под постом.

Стоит отметить, что Черчесов сделал пост в соцсетях в тот же день, когда Казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла слухи о его отставке. Последний раз Черчесов появлялся в Сети шесть недель назад.

Ранее в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. На общественный резонас отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

