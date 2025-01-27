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Спорт

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" одним точным ударом Мартинеса

Футбол Победа Один Удар, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:30 Фото: Instagram/manchesterunited
В ночь на 27 января в рамках 23-го тура АПЛ состоялся матч между "Фулхэмом" и "МЮ". "Манкунианцы" сумели победить хозяев поля благодаря всего лишь одному прицельному удару за весь поединок, который нанес Лисандро Мартинес, сообщает Zakon.kz.

Защитник "МЮ" поразил ворота "Фулхэма" на 78-й минуте встречи и принес столь важную победу своим одноклубникам. 

Это был единственный точный удар со стороны футболистов "Юнайтед" по воротам хозяев поля, и этим шансом удачно воспользовался Лисандро Мартинес.

В свою очередь лондонский коллектив проверил оборону гостей девять раз, из которых три удара пришлись в створ ворот "МЮ", где надежно играл Андре Онана. 

Благодаря этой минимальной победе "красные дьяволы" улучшили свое положение в турнирной таблице Премьер-лиги, поднявшись на 12-е место с активом в 29 баллов.

"Не лучший матч, хороших моментов почти не было, старались контролировать игру, но нам нужно заметно прибавлять. Сейчас очень важно побеждать. Надо лучше работать с мячом, хотели что-нибудь изменить, нам не хватает скорости и мощи впереди. Но как есть, так есть. Нам нужны созидатели, нужно создавать больше моментов. С этим у нас большие проблемы, но победы помогают расти".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

На матч с "Фулхэмом" команда Рубена Аморима вышла в ранге рекордсмена еврокубков среди клубов английской Премьер-лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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