"Челси" покинул игрок, забивший гол "Астане"
Фото: Instagram/renatoveiga95
Португальский полузащитник "Челси" Ренату Вейга перешел в туринский "Ювентус" на правах аренды, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы итальянской команды, ближайшие полгода 21 летний футболист проведет в Турине.
За аренду спортсмена "Челси" получит 3,8 млн евро.
В текущем сезоне Вейга провел за "аристократов" 18 игр в различных турнирах, забив два гола, один из которых в ворота "Астаны" в пятом туре общего этапа Лиги конференций УЕФА.
Ренату Вейга является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Также в его карьере значатся такие клубы, как "Аугсбург" (Германия) и "Базель" (Швейцария).
Ранее сообщалось, что футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции.
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