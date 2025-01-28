"Челси" покинул игрок, забивший гол "Астане"

Португальский полузащитник "Челси" Ренату Вейга перешел в туринский "Ювентус" на правах аренды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы итальянской команды, ближайшие полгода 21 летний футболист проведет в Турине.

За аренду спортсмена "Челси" получит 3,8 млн евро.

В текущем сезоне Вейга провел за "аристократов" 18 игр в различных турнирах, забив два гола, один из которых в ворота "Астаны" в пятом туре общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Ренату Вейга является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Также в его карьере значатся такие клубы, как "Аугсбург" (Германия) и "Базель" (Швейцария).

Ранее сообщалось, что футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции.

