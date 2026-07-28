Дастан Сатпаев забил первый гол за "Челси" в Австралии
Фото: Instagram/d.satpayev
28 июля в Австралии стартовало предсезонное зарубежное турне английского футбольного клуба "Челси". В первом товарищеском матче "аристократы" в эти минуты встречаются с местным коллективом "Вестерн Сидней", сообщает Zakon.kz.
Одна из первых атак гостей закончилось голом, где взятием ворот отметился 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев.
Форвард поразил ворота хозяев поля на седьмой минуте поединка, мощно выстрелив в девятку.
Однако "синие" спустя время пропустили гол в свои ворота, когда отличился Энтони Пантазопулос.
В итоге на данный момент счет 1:1 к середине первого тайма.
А накануне был составлен примерный график выхода на поле Дастана Сатпаева в текущем зарубежном турне.
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