Дастан Сатпаев забил первый гол за "Челси" в Австралии

28 июля в Австралии стартовало предсезонное зарубежное турне английского футбольного клуба "Челси". В первом товарищеском матче "аристократы" в эти минуты встречаются с местным коллективом "Вестерн Сидней", сообщает Zakon.kz.

Одна из первых атак гостей закончилось голом, где взятием ворот отметился 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев.

Форвард поразил ворота хозяев поля на седьмой минуте поединка, мощно выстрелив в девятку.

Однако "синие" спустя время пропустили гол в свои ворота, когда отличился Энтони Пантазопулос.

В итоге на данный момент счет 1:1 к середине первого тайма.

А накануне был составлен примерный график выхода на поле Дастана Сатпаева в текущем зарубежном турне.