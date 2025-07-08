Еще один звездный напарник Роналду перешел в команду Жозе Моуринью

За месяц до старта турецкого футбольного чемпионата известный клуб "Фенербахче", которым руководит знаменитый португалец Жозе Моуринью, усилился колумбийским нападающим Джоном Дураном, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер прошлого сезона турецкой Суперлиги арендовал 21-летнего форварда у саудовского "Аль-Насра" на один год. Как известно, клуб Криштиану Роналду купил колумбийца у английской "Астон Виллы" за 90 млн евро в январе 2025 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий коллектив покроет зарплату Дурана на один сезон по контракту.

За 13 матчей прошедшего чемпионата Саудовской Аравии Джон забил восемь голов. Как пишет ряд СМИ, форвард попросил об аренде из-за личных проблем.

Тем самым Дуран теперь будет играть в одной команде с бывшим напарником Криштиану Роналду по "Аль-Насру" – Андерсоном Талиска.