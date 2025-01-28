Футболист "Атлетика" дал отпор грабителям своего дома

Алекс Беренгер не допустил вооруженное ограбление собственного дома в испанском муниципалитете Мунгия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел поздно вечером 27 января, передает ABC. 29-летний Беренгер, который находился дома с женой, заметил троих вооруженных лиц в капюшонах в своем саду и успел закрыть дверь из армированного стекла, помешав им войти внутрь.

Затем грабители попытались вломиться в дом с помощью железного прута и даже направили на хозяина пистолет, чтобы запугать и таким образом заставить открыть дверь, но тот активировал сигнализацию и позвонил в полицию. Нападавшие, поняв, что им не удастся совершить ограбление, скрылись на автомобиле. Полиция начала расследование.

Позже футболист обратился к подписчикам в Instagram, где дал понять, что неприкосновенность частной жизни сейчас для него важнее всего.

"Испугались, но все в порядке. Сейчас в приоритете благополучие семьи, поэтому прошу понимания", – написал он.

Фото: Instagram/alexberenguerr

Беренгер выступает в "Атлетике" города Бильбао с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

А в прошедшие выходные футболиста "Челси" Сантоса обворовали во Франции на полмиллиона евро.