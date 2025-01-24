#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Спорт

"Вашингтон" c голом Овечкина одержал шестую победу подряд в НХЛ

Хоккей Гол Сиэтл, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 11:03 Фото: Instagram/capitals
24 января на "Клаймэт Пледж-Арена" прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Сиэтл Кракен" не смог ничего противопоставить нынешнему лидеру НХЛ – "Вашингтон Кэпиталз" (0:3), где победную шайбу за гостей забил Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Это была первая из двух запланированных встреч этих команд в нынешнем сезоне НХЛ, где столичный коллектив не дал никаких шансов хозяевам льда, переиграв их со счетом 3:0.

У гостей авторами шайб стали Алексей Протас, Этен Фрэнк и Александр Овечкин, который поразил пустые ворота.

В итоге "Вашингтон" добился шестой виктории подряд в последних матчах.

Для капитана "Кэпиталз" шайба в ворота "Сиэтла" стала 875-й в его карьере в НХЛ. Россиянину до повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забить 19 голов. 

После шестого успеха кряду подопечные Спенсера Карбери по-прежнему уверенно занимают первое место в общей таблице всей Лиги, набрав 71 очко после 48 игр.

Перед поединком с "Сиэтлом" Овечкин высказался о безголевой ситуации в последних встречах.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан закрыл Универсиаду-2025 с активом в 14 медалей
Спорт
10:04, Сегодня
Казахстан закрыл Универсиаду-2025 с активом в 14 медалей
Шавкату Рахмонову предрекли первое поражение в карьере
Спорт
04:40, 24 января 2025
Шавкату Рахмонову предрекли первое поражение в карьере
Итоги игрового дня в Лиге Европы
Спорт
03:59, 24 января 2025
Итоги игрового дня в Лиге Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: