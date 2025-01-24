"Вашингтон" c голом Овечкина одержал шестую победу подряд в НХЛ

24 января на "Клаймэт Пледж-Арена" прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Сиэтл Кракен" не смог ничего противопоставить нынешнему лидеру НХЛ – "Вашингтон Кэпиталз" (0:3), где победную шайбу за гостей забил Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Это была первая из двух запланированных встреч этих команд в нынешнем сезоне НХЛ, где столичный коллектив не дал никаких шансов хозяевам льда, переиграв их со счетом 3:0.



У гостей авторами шайб стали Алексей Протас, Этен Фрэнк и Александр Овечкин, который поразил пустые ворота.

В итоге "Вашингтон" добился шестой виктории подряд в последних матчах.

Для капитана "Кэпиталз" шайба в ворота "Сиэтла" стала 875-й в его карьере в НХЛ. Россиянину до повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забить 19 голов.

После шестого успеха кряду подопечные Спенсера Карбери по-прежнему уверенно занимают первое место в общей таблице всей Лиги, набрав 71 очко после 48 игр.

Перед поединком с "Сиэтлом" Овечкин высказался о безголевой ситуации в последних встречах.