#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Спорт

"Вашингтон" Овечкина одержал третью подряд победу в новом сезоне НХЛ

Хоккей Победа Вашингтона , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:49 Фото: Instagram/capitals
Ранним утром 15 октября клуб "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг". Хозяева отпраздновали успех в овертайме со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Авторами победных шайб в составе столичного коллектива стали Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран (ОТ).

У гостей отличились Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин после двух результативных передач в прошлых играх в этот раз особо ничем не отметился.

Таким образом, "Кэпиталз" после четырех матчей на старте сезона (3 победы и 1 поражение) располагается на пятой строчке таблицы "Востока" НХЛ.

Немного ранее мы информировали, что Александр Овечкин близок к покорению двух личных рекордов в НХЛ.

На данный момент россиянин имеет в своем активе два голевых ассиста в новом сезоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин после травмы одержал третью победу подряд с "Вашингтоном"
10:20, 01 января 2025
Овечкин после травмы одержал третью победу подряд с "Вашингтоном"
"Вашингтон" без Овечкина одержал волевую победу над "Тампой" в НХЛ
09:56, 28 ноября 2024
"Вашингтон" без Овечкина одержал волевую победу над "Тампой" в НХЛ
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
09:38, 06 марта 2025
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: