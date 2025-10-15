"Вашингтон" Овечкина одержал третью подряд победу в новом сезоне НХЛ

Ранним утром 15 октября клуб "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг". Хозяева отпраздновали успех в овертайме со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Авторами победных шайб в составе столичного коллектива стали Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран (ОТ).

У гостей отличились Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин после двух результативных передач в прошлых играх в этот раз особо ничем не отметился.

Таким образом, "Кэпиталз" после четырех матчей на старте сезона (3 победы и 1 поражение) располагается на пятой строчке таблицы "Востока" НХЛ.

На данный момент россиянин имеет в своем активе два голевых ассиста в новом сезоне.