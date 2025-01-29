Почтальон украл почти 5 млн тенге у двукратного олимпийского чемпиона

Двукратный победитель Олимпийских игр в Париже-2024 бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал жертвой ограбления. С его карты было снято девять тысяч евро (4 850 010 тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации De Telegraaf, этот инцидент произошел в бельгийском Андерлехте, где один из служащих городского отделения почты воровал из почтовых ящиков кредитные карты.

Он забирал письма, которые отправляли банки своим клиентам, с картами и PIN-кодами. Почтальон тайком обналичивал деньги клиентов, в списке которых оказался знаменитый велогонщик.

Преступная схема почтальона была раскрыта, когда люди забеспокоились за доставку своих карт. Полиция установила личность вора через камеры в банкоматах.

Одна из карточек принадлежала Ремко Эвенепулу, с которой было снято 9000 евро. В ходе следствия почтальон признался, что потратил украденные деньги на азартные игры. В данный момент идет судебное разбирательство, виновнику грозит тюремное заключение.

Немного схожая криминальная история случилось и в Актобе 11 лет назад, когда местный почтальон систематически крал деньги у ветерана войны.