Почтальон украл почти 5 млн тенге у двукратного олимпийского чемпиона
По информации De Telegraaf, этот инцидент произошел в бельгийском Андерлехте, где один из служащих городского отделения почты воровал из почтовых ящиков кредитные карты.
Он забирал письма, которые отправляли банки своим клиентам, с картами и PIN-кодами. Почтальон тайком обналичивал деньги клиентов, в списке которых оказался знаменитый велогонщик.
Преступная схема почтальона была раскрыта, когда люди забеспокоились за доставку своих карт. Полиция установила личность вора через камеры в банкоматах.
Одна из карточек принадлежала Ремко Эвенепулу, с которой было снято 9000 евро. В ходе следствия почтальон признался, что потратил украденные деньги на азартные игры. В данный момент идет судебное разбирательство, виновнику грозит тюремное заключение.
Немного схожая криминальная история случилось и в Актобе 11 лет назад, когда местный почтальон систематически крал деньги у ветерана войны.