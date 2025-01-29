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Спорт

Насекомое стало причиной остановки футбольного матча в Бразилии

Футбол Остановка Матча, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:45 Фото: pixabay
Во время футбольной встречи в Бразилии случилось непредвиденное событие. В одном из игровых эпизодов в ухо арбитра Винисиуса Диниса де Камарго залетело насекомое, из-за чего матч был прерван, а пострадавший госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

По информации Globo, история произошла на матче четвертого дивизиона бразильского штата Сан-Паулу между командами "Барретос" и "Жабакуар".

Игра была остановлена в добавленное ко второму тайму время, когда главному арбитру Винисиусу в ухо залетело насекомое. В этот момент клуб из Барретоса вел со счетом 1:0.

Футбол Травма Насекомое, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:45

Фото: pixabay

Вскоре на смену Винисиуса Диниса вышел четвертый арбитр Жозе Луис Апаресидо Миранда. После возобновления матча "Барретос" забил еще один гол – 2:0. Благодаря этой победе трехкратный чемпион штата Сан-Паулу возглавил турнирную таблицу.

Как стало известно позже, арбитр Винисиус после инцидента был доставлен в больницу, где врачи извлекли насекомое из его уха.

Между тем в ночь на 30 января пройдут заключительные игры общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где болельщики "Ман Сити" с небольшой тревогой ждут домашнего поединка с "Брюгге".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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