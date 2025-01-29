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Спорт

Гвардиола успокоил фанатов перед важным матчем в Лиге чемпионов

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 09:56 Фото: Instagram/mancity
29 января пройдут заключительные поединки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где серьезное испытание ожидает английский футбольный клуб "Манчестер Сити", который на грани вылета из этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Перед играми последнего восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "горожане" занимают 25-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков после семи встреч. И в решающем туре команде Хосепа Гвардиолы обязательно нужна победа в домашнем противостоянии с бельгийским "Брюгге".

"В сложившейся ситуации должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап. Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Но здесь также надо учитывать одно условие, что при выигрыше "Ман Сити" его вышестоящие конкуренты в лице четырех клубов должны потерять очки в своих встречах.   

"Для клуба это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Я знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, мы это сделаем. Спасибо за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу". Хосеп Гвардиола

Нельзя забывать, что при успехе бельгийской дружины они могут заполучить прямую путевку в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов. Так что соперник просто так очки не отдаст англичанам. 

Интересный поединок между "Манчестер Сити" и "Брюгге" пройдет в ночь на 30 января, начало – в 01:00 по казахстанскому времени.

11 июня 2023 года "небесно-голубые" впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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