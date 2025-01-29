Гвардиола успокоил фанатов перед важным матчем в Лиге чемпионов
Перед играми последнего восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "горожане" занимают 25-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков после семи встреч. И в решающем туре команде Хосепа Гвардиолы обязательно нужна победа в домашнем противостоянии с бельгийским "Брюгге".
"В сложившейся ситуации должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап. Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола
Но здесь также надо учитывать одно условие, что при выигрыше "Ман Сити" его вышестоящие конкуренты в лице четырех клубов должны потерять очки в своих встречах.
"Для клуба это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Я знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, мы это сделаем. Спасибо за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу". Хосеп Гвардиола
Нельзя забывать, что при успехе бельгийской дружины они могут заполучить прямую путевку в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов. Так что соперник просто так очки не отдаст англичанам.
Интересный поединок между "Манчестер Сити" и "Брюгге" пройдет в ночь на 30 января, начало – в 01:00 по казахстанскому времени.
11 июня 2023 года "небесно-голубые" впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов УЕФА.