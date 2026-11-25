Накануне стартовали матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых мадридский "Реал" дома одержал волевую и разгромную победу над голландским ПСВ. Счет – 5:1, сообщает Zakon.kz.

Гости владели небольшим преимуществом в первом тайме, что привело к голу в исполнении Ивана Перишича. Он забил с пенальти на 32-й минуте.

Ну а после перерыва для ПСВ начался кошмар: разозленные "сливочные" устроили форменный разгром нидерландской дружине.

Разрушение обороны соперника начал Федерико Вальверде, который сначала сравнял счет. Спустя мгновение Джуд Беллингем красивым ударом из-за пределов штрафной вывел хозяев вперед.

После этого заявил о себе Килиан Мбаппе, который оформил дубль. А точку в этом матче поставил Винисиус Жуниор за три минуты до финального свистка – 5:1.

Для бразильца этот гол стал первым за "Реал" – начиная с августа, он не мог забить в течение трех месяцев.

Таким образом, мадридская дружина выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах с общим счетом 31:10.

"15 очков – это очень хорошо, почти у цели. Еще три или четыре балла и избежим стыковых матчей. Важно продлить победную серию. Во втором тайме все решил менталитет, произвели пару замен, появился Беллингем – футболист другого типа, дающий нам то, чего не хватало в первой половине. Но и в целом команда сыграла лучше. Вначале не удавалось найти ритм, не прессинговали и не выигрывали единоборства, не создавали численного преимущества на финальной части поля". Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью

Обыграв ПСВ, команда Моуринью поднялась на первое место турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА, сместив оттуда ПСЖ.

Но надо отметить, что французы еще не сыграли свой поединок пятого тура и могут вернуть свое местоположение уже ближайшей ночью, если победят дома итальянскую "Рому".

В этом успехе особо никто не сомневается, тем более накануне "парижан" включили в список главных фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов.