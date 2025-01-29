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Спорт

Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 03:35 Фото: Instagram/mancity
Завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 выглядит так:

Фото: Telegram-канал Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans

Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е.

Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

Ранее сообщалось, что звезда "Байера" Бонифасе станет напарником Криштиану Роналду.

Аксинья Титова
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