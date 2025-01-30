"Реал" разгромил "Брест" и ожидает битвы с "Ман Сити" в Лиге чемпионов

В последнем матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА действующий его победитель, мадридский "Реал", без особых проблем разобрался на выезде с французским "Брестом" – 3:0, сообщает Zakon.kz.

Крупная победа "сливочных" позволила им войти в список команд, которые теперь будут сражаться в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Одним из наиболее вероятных соперников на этой стадии будет английский "Манчестер Сити", победитель позапрошлого сезона этого престижного турнира.

"Подождем жеребьевку, если выпадет "Сити", то будет сложнее. Жаль, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов не проснулись раньше. Возможно, будет "Селтик", но у "горожан" больше шансов выиграть турнир. Такова реальность, нам не нравится с ними играть. Плюс не нравится формат соревнований, слишком много игр. Нужно, чтобы меньше матчей было, чтобы снизить нагрузку на игроков". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

В ночь на 30 января команда Карло Анчелотти разгромила "Брест" благодаря дублю Родриго и голу в исполнении Джуда Беллингема.

Игра против "Бреста" стала для итальянского специалиста 71-й во главе "Галактикос" на уровне Лиги чемпионов.

Ancelotti llega ante el Stade Brestois a los 71 partidos de Copa de Europa con el Madrid e iguala a Muñoz.



Entrenadores con más partidos de Copa de Europa con el Madrid:

71 Muñoz y Ancelotti

60 Del Bosque

53 Zidane

36 Mourinho — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 29, 2025

Анчелотти повторил рекорд легендарного Мигеля Муньоса, который тренировал мадридский клуб на протяжении 14 лет (1960-1974 годы).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов далее соперником "Реала" в стыковых матчах будет "Манчестер Сити" или шотландский "Селтик".

УЕФА объявит об этом 31 января после жеребьевки плей-офф турнира.