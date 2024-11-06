"Реал" потерпел второе крупное поражение за 10 дней

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, мадридский "Реал", впервые за 15 лет проиграл два домашних матча подряд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 6 ноября команда Карло Анчелотти уступила итальянскому "Милану" (1:3) в ходе игр 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

2 - Real Madrid have lost consecutive home games conceding at least three goals in each for the first time in all competitions since May 2009 under Juande Ramos (2-6 vs Barcelona and 1-3 vs Mallorca). Lacklustre. pic.twitter.com/B7YkGm6OiP — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024

Единственный мяч в соперничестве с "Россонери" забил бразилец Винисиус Жуниор, для которого это уже 4-й гол в новом сезоне Лиги чемпионов.

27 октября мадридский коллектив на "Сантьяго Бернабеу" проиграл "Барселоне" (0:4) в рамках Ла Лиги.

"В последних матчах команда не показывает хорошей игры, не хватает твердости, вот над чем нужно работать. Мы плохо обороняемся и недостаточно компактны. Наше текущее положение – это не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, бороться и выигрывать в следующем матче. Не показываем лучшую версию себя, должны найти ее, чтобы бороться за все трофеи". Главный тренер ФК "Реал" Карло Анчелотти

Ранее подобный неудовлетворительный результат был зафиксирован в мае 2009 года при наставнике Хуанде Рамосе. Тогда "сливочные" проиграли также "Барселоне" (2:6) и "Мальорке" (1:3) в матчах испанского первенства.

В двух последних неудачах ворота "Галактикос" защищал 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил 7 мячей.

"Эти поражения необъяснимы, должны как следует разобраться и быстро отреагировать. Необходимо вернуться в нужное русло. Наша команда не нервничает, к сожалению, в футболе бывают сложные моменты и черные полосы. "Реал" должен всегда побеждать, оправданий нет. Должны доминировать, сократить число моментов у своих ворот, лучше использовать собственные шансы. Думаю, мы преодолеем эту ситуацию. "Бернабеу" всегда был требовательным стадионом, это помогает нам в сложные моменты, когда проигрываем, они гонят, подбадривают нас. Наши болельщики всегда с нами". Вратарь "Реала" Андрей Лунин

После неудачи с "Миланом" королевский клуб располагается на 17-м месте общей таблицы Лиги чемпионов с активом в 6 очков.

2 октября "Реал" на выезде сенсационно проиграл "Лиллю" (0:1) по итогам игр 2-го тура самого престижного клубного турнира Европы.