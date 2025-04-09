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Спорт

"Реал" вылетел из списка фаворитов Лиги чемпионов после разгрома в Лондоне

Футбол Третий Разгром, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:04 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" в ночь на 9 апреля крупно проиграл на выезде лондонскому "Арсеналу" – 0:3 – в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА. Тем самым "сливочные" сильно ухудшили свои шансы на выход в полуфинал данного турнира, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, действующему победителю Лиги чемпионов трудно будет взять реванш в Мадриде и с таким же крупным счетом переиграть "канониров". 

Поражение на "Эмирейтс" стало для королевского клуба третьим разгромом в текущем сезоне. Больше пяти сезонов "Реал" не проигрывал с крупным счетом так часто. 

Если этой ночью подопечные Карло Анчелотти пропустили три безответных мяча от "пушкарей", то ранее дважды были биты "Барселоной" (0:4 и 2:5) на уровне испанских турниров.

Несмотря на неудачу в Лондоне, звезды "Реала" в лице Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и других игроков верят в камбэк на "Бернабеу".

"Впереди еще ответный матч, и мы держимся за эту мысль. Но мы должны будем сделать что-то невероятное, что-то сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на "Сантьяго Бернабеу".Игрок "Реала" Джуд Беллингем

Также королевская дружина получила разгром в Лиге чемпионов впервые за последние два сезона. До этого мадридский коллектив терпел крупную неудачу 17 мая 2023 года, когда был "уничтожен" "Манчестером Сити" (4:0).

"В течение часа все было в порядке, а затем поплатились, пропустив со стандартных положений. Команда упала духом, это тяжелое поражение. Особенно из-за того, что не удалось добиться результата во втором тайме, когда в первом были хороши. В ответной игре должны сделать все, чтобы постараться исправить ситуацию. Должны смотреть в будущее, жертвовать собой, думать о том, что можем сделать все вместе и должны сделать это снова. Это очень сложно, но должны стараться с первой и до последней минуты".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Стоит также заметить, что "Реал" ни разу не побеждал "Арсенал" в официальных матчах: две поражения и одна ничья.

Ответный поединок против лондонской команды "Реал" проведет в Мадриде 16 апреля.

По недавним прогнозам Суперкомпьютера, "Галактикос" входил в топ-5 рейтинга фаворитов Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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