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Спорт

Самоделкина отреагировала на авиакатастрофу в США

Авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 02:42 Фото: pixabay
Лидер национальной сборной по фигурному катанию Софья Самоделкина отреагировала на крушение самолета American Airlines, на борту которого находились также международные фигуристы, сообщает Zakon.kz.

30 января сразу после информации об авиакатастрофе стало известно, что на борту самолета летели представители американского сообщества фигурного катания, а также чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в числе пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Чуть позже в СМИ появилось уточнение, что в разбившемся на подлете к Вашингтону пассажирском самолете рейса American Airlines, находились 14 фигуристов. Шестеро из них – члены клуба фигурного катания Бостона, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Джинна Хан и Спенсер Лейн. Фигуристы возвращались со сборов в Уичите, штата Канзас.

"Глубоко соболезную в связи с трагедией. Светлая память погибшим. Сил и стойкости родным и близким в этот тяжелей момент", – написала в своем Telegram-канале бронзовый призер Всемирных студенческих игр, чемпионка Казахстана Софья Самоделкина.

В этот же день президент США Дональд Трамп подтвердил на пресс-конференции, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне не удалось найти выживших.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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