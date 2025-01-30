Самоделкина отреагировала на авиакатастрофу в США
30 января сразу после информации об авиакатастрофе стало известно, что на борту самолета летели представители американского сообщества фигурного катания, а также чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в числе пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
Чуть позже в СМИ появилось уточнение, что в разбившемся на подлете к Вашингтону пассажирском самолете рейса American Airlines, находились 14 фигуристов. Шестеро из них – члены клуба фигурного катания Бостона, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Джинна Хан и Спенсер Лейн. Фигуристы возвращались со сборов в Уичите, штата Канзас.
"Глубоко соболезную в связи с трагедией. Светлая память погибшим. Сил и стойкости родным и близким в этот тяжелей момент", – написала в своем Telegram-канале бронзовый призер Всемирных студенческих игр, чемпионка Казахстана Софья Самоделкина.
В этот же день президент США Дональд Трамп подтвердил на пресс-конференции, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне не удалось найти выживших.