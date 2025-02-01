Экс-лидер "Тобола" перешел в клуб "Басты"

Фото: Instagram/bastaakanoggano

Клуб рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, "СКА Ростов-на-Дону" объявил о переходе бывшего полузащитника "Тобола", "Манчестер Юнайтед" и сборной Сербии Зорана Тошича, сообщает Zakon.kz.

"СКА Ростов-на-Дону" выступает в Медийной футбольной лиге. Фото: championat Последним клубом в профессиональной карьере 37-летнего Тошича была греческая "Ламия". Также серб известен по выступлениям за ЦСКА, "Партизан", "Манчестер Юнайтед", "Кёльн" и казахстанский "Тобол". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) Ранее стало известно, что "Фенербахче" Моуринью усилился капитаном сборной Словакии из ПСЖ.



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