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Спорт

Экс-лидер "Тобола" перешел в клуб "Басты"

Экс-лидер &quot;Тобола&quot; перешел в клуб &quot;Басты&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 05:55 Фото: Instagram/bastaakanoggano
Клуб рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, "СКА Ростов-на-Дону" объявил о переходе бывшего полузащитника "Тобола", "Манчестер Юнайтед" и сборной Сербии Зорана Тошича, сообщает Zakon.kz.

"СКА Ростов-на-Дону" выступает в Медийной футбольной лиге.

Фото: championat

Последним клубом в профессиональной карьере 37-летнего Тошича была греческая "Ламия". Также серб известен по выступлениям за ЦСКА, "Партизан", "Манчестер Юнайтед", "Кёльн" и казахстанский "Тобол".

Ранее стало известно, что "Фенербахче" Моуринью усилился капитаном сборной Словакии из ПСЖ.

Аксинья Титова
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