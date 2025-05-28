"Хочу быть генералом": счастливая жизнь и амбициозные планы дзюдоистки Замзагуль Файзоллановой

Замзагуль Файзолланова, известная по прозвищу Бопай, звезда дзюдо, боец ММА, первая чемпионка лиги Alash Pride, военнослужащая, красавица с двумя высшими образованиями, мама троих деток и счастливая жена. Zakon.kz побеседовал со знаменитостью и выяснил, как она со всем блестяще успевает.

Папа мечтал о сыне

Поклонники бойца часто интересуются, почему Замзагуль выступает под прозвищем Бопай. Оказалось, что необычным именем ее назвала бабушка, а за псевдонимом скрывается целая история казахского народа.

"Меня Замзагуль назвала бабушка. Я думаю, это из-за того, что она хотела побывать в Мекке и попробовать священную воду "зам-зам". А Бопай – это сестренка Кенесары хана и жена хана Младшего жуза Абулхаира. Она пошла просить голову и тело своего брата. Тем, кто приходил за этим, отрубали голову. Но когда перед кыргызским ханом предстала Бопай ханым, он удивился ее смелости и героизму, поэтому отдал ей тело не только Кенесары хана, но и всех пленников. Меня же так прозвал прежний мой менеджер, увидев во мне такие же качества. То есть если иду, то до конца". Замзагуль Файзолланова

Замзагуль родилась с напористым характером. Она росла в Восточном Казахстане в селе Зайсан. Вспоминает, когда родители уезжали на работу, ее оставляли бабушке. Однако это длилось недолго, ведь ей практически всегда удавалось слезами или уговором оказаться рядом с папой или мамой.

"Во втором классе переехали в Алматы. У меня есть сестра, она старше на год, и брат – он младше на 10 лет. До его рождения папа мечтал о сыне, поэтому нас с сестрой воспитывал довольно строго. Сестра закончила спортивную карьеру, когда получила кандидата в мастера спорта по самбо. Что касается меня, сначала я пошла на гимнастику, потом на легкую атлетику, затем было плавание, в итоге – дзюдо. Я вообще не понимала, думала, что дзюдо тоже временное занятие, и возможно завтра окажусь в другом месте. Но очень полюбила этот вид спорта. На своих первых соревнованиях я завоевала второе место, хотя занималась всего месяц. Папа и тренеры увидели во мне потенциал и помогли двигаться дальше". Замзагуль Файзолланова

Решающую роль в жизни бойца все же сыграл отец – Файзолла Койшыманов, мастер спорта по пяти видам единоборств: қазақша күресі, борьба, самбо, дзюдо и сумо. Он буквально растил из дочери универсального солдата и на своем примере учил зарабатывать на жизнь только честным трудом.

"Папа учил, что честный путь есть только в спорте. В жизни правду найти можно не везде, а здесь с соперником оказываешься наравне и в одинаковой ситуации, где побеждает только тот, кто усердно трудился в поте лица. Путь спортсмена сложный, но победа – сладкая, особенно если это олимпийская медаль". Замзагуль Файзолланова

А мама Гаухар Койшыманова твердила, что у девушки обязательно должно быть хорошее образование.

"Мама, по сравнению с отцом, не смогла поступить в университет. И наше образование для нее было приоритетной целью. У меня два бакалавра, плюс магистратура. Сначала я сдала на докторантуру, но для поступления не хватило 15 баллов по английскому языку. Эти же документы я отдала на второе высшее образование в юридическое отделение, окончила с хорошими отметками". Замзагуль Файзолланова

"Не думала, что выйду за него замуж"

В 2018 году в возрасте 27 лет спортсменка создала семью. Сегодня она мама троих прекрасных деток: сыновьям – пять и четыре года, а дочери – два.

"Я не думала, что выйду замуж за Мыктыбека. В 2018 году хотела уехать в США, там тренироваться и выступать в UFC. Но мне отказали в визе. Я была разочарована. Поделилась несправедливостью с Мыктыбеком. Он сказал: "Замзагуль, ты столько лет неустанно борешься на татами, может, пора завести семью, родить детей, пожить для себя?". Так мы и поженились. Какой бы у меня не был нрав, супруг намного сильнее. Знает, что я люблю волю. Любые ограничения для меня до поры и времени, а потом могу взорваться, и это плохо закончится. И я благодарна его поддержке". Замзагуль Файзолланова

Фото: из личного архива Замзагуль Файзоллановой

Молодая мама рассказала, как справляется с малолетними детьми и насколько сложно после родов вернуться в профессиональный спорт.

"Про возвращение в спорт – если интенсивно тренироваться, то все получится. Но с каждым ребенком, оказывается, становится тяжелее. Когда родила сыновей, быстро вернулась в форму, но с дочкой за год я набрала 22 килограмма. Сейчас сбросила 16, они очень тяжело уходили. Конечно, хотелось бы уделять больше времени деткам, но они не обделены любовью, родные помогают". Замзагуль Файзолланова

"Беру, кого дают"

Замзагуль Файзолланова – пятикратная чемпионка Казахстана по дзюдо, семикратная чемпионка РК по қазақша күресі, призер "Игр кочевников-2024" в Астане, профессиональный боец MMA, первая чемпионка и обладательница пояса Alash Pride.

"Бойцом ММА удалось стать за счет нрава. Где заканчивается выносливость, там просыпается характер. В США то, что девушка дерется на ковре, – это не нонсенс. Если изучить историю, у нас было много воинственных батырок: Зарина, Гаухар, Томирис, Бопай и другие. Я не исключение и не сенсация, я продолжатель этих традиций. Поэтому решила уйти в клетку и драться в рамках правил, чтобы показать миру, что наши девчонки сильные, выносливые и умные". Замзагуль Файзолланова

Хозяйка титула Alash Pride призналась, что в ее весовой категории, а это 78 кг, сложно найти соперницу. Но в любом случае она будет отстаивать чемпионство.

"Мы сейчас ищем бойца. Вообще, я соглашаюсь на бои с любым желающим, никому не отказываю. Как говорится, беру, кого дают. По графику 21 июня в Германии будет проходить чемпионат мира по дзюдо. Сейчас моя основная цель – выиграть там медаль. Потом с 12 по 16 августа впервые в истории состоится чемпионат мира среди Вооруженных сил в Астане. Я люблю қазақша күресі, так как это наш национальный вид спорта, и намерена завоевать в нем "золото". А уже в сентябре-октябре буду свободна, наверное, в этих месяцах у меня будет первая защита пояса". Замзагуль Файзолланова

Известно, что ранее Бопай выступала с серьезными травмами. А сейчас боец отмечает, что чувствует себя хорошо.

"Мысли в клетке – главное – преодолеть соперницу. О себе забываешь. Когда выступала в третий раз по боям без правил, на втором раунде сломала палец и дралась с ним еще раунд. В поединке в США выступала со сломанным носом. На данный момент, к счастью, серьезных травм нет". Замзагуль Файзолланова

Патриотизм сильнее лени

Еще Замзагуль Файзолланова – военнослужащая, работает в Центральном спортивном клубе армии.

"В ЦСКА я с 8 класса. Глядя на военных, знала, что после окончания школы тоже буду служить. В 19 лет меня призвали в армию. Через месяц поехала на Олимпиаду среди Вооруженных сил и завоевала там пятое место. Чтобы служить в армии, надо быть патриотом своей страны. Там все не так легко. Бывает, что ходим на полигон, стреляем. Иногда хочется отдохнуть, поспать, но любовь к Отчизне такая, что даже не замечаешь, как уже в одном строю стоишь наравне с мужчинами". Замзагуль Файзолланова

Собеседница поделилась амбициозными целями. Ее самая заветная мечта – стать генералом.

"Мне часто говорят: "Ты умная, красивая, зачем тебе спорт?". Я отвечаю, что казашки испокон веков сильные, воевали за наши земли и справедливость, и это заложено в генах. Без спорта я теряю себя. У нас в Казахстане есть первая женщина генерал – Сауле Айтпаева, я бы хотела стать второй". Замзагуль Файзолланова

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Открытая, целеустремленная, с чувством юмора – такой является по жизни и в соцсетях Замзагуль Файзолланова. Она активно выкладывает мотивационные видео, пранки с семьей и устраивает диалоги с подписчиками. Успеть можно все, главное – верно следовать за своей мечтой, уверяет женщина.