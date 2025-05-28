"Хочу быть генералом": счастливая жизнь и амбициозные планы дзюдоистки Замзагуль Файзоллановой
Папа мечтал о сыне
Поклонники бойца часто интересуются, почему Замзагуль выступает под прозвищем Бопай. Оказалось, что необычным именем ее назвала бабушка, а за псевдонимом скрывается целая история казахского народа.
"Меня Замзагуль назвала бабушка. Я думаю, это из-за того, что она хотела побывать в Мекке и попробовать священную воду "зам-зам". А Бопай – это сестренка Кенесары хана и жена хана Младшего жуза Абулхаира. Она пошла просить голову и тело своего брата. Тем, кто приходил за этим, отрубали голову. Но когда перед кыргызским ханом предстала Бопай ханым, он удивился ее смелости и героизму, поэтому отдал ей тело не только Кенесары хана, но и всех пленников. Меня же так прозвал прежний мой менеджер, увидев во мне такие же качества. То есть если иду, то до конца".Замзагуль Файзолланова
Замзагуль родилась с напористым характером. Она росла в Восточном Казахстане в селе Зайсан. Вспоминает, когда родители уезжали на работу, ее оставляли бабушке. Однако это длилось недолго, ведь ей практически всегда удавалось слезами или уговором оказаться рядом с папой или мамой.
"Во втором классе переехали в Алматы. У меня есть сестра, она старше на год, и брат – он младше на 10 лет. До его рождения папа мечтал о сыне, поэтому нас с сестрой воспитывал довольно строго. Сестра закончила спортивную карьеру, когда получила кандидата в мастера спорта по самбо. Что касается меня, сначала я пошла на гимнастику, потом на легкую атлетику, затем было плавание, в итоге – дзюдо. Я вообще не понимала, думала, что дзюдо тоже временное занятие, и возможно завтра окажусь в другом месте. Но очень полюбила этот вид спорта. На своих первых соревнованиях я завоевала второе место, хотя занималась всего месяц. Папа и тренеры увидели во мне потенциал и помогли двигаться дальше".Замзагуль Файзолланова
Решающую роль в жизни бойца все же сыграл отец – Файзолла Койшыманов, мастер спорта по пяти видам единоборств: қазақша күресі, борьба, самбо, дзюдо и сумо. Он буквально растил из дочери универсального солдата и на своем примере учил зарабатывать на жизнь только честным трудом.
"Папа учил, что честный путь есть только в спорте. В жизни правду найти можно не везде, а здесь с соперником оказываешься наравне и в одинаковой ситуации, где побеждает только тот, кто усердно трудился в поте лица. Путь спортсмена сложный, но победа – сладкая, особенно если это олимпийская медаль".Замзагуль Файзолланова
А мама Гаухар Койшыманова твердила, что у девушки обязательно должно быть хорошее образование.
"Мама, по сравнению с отцом, не смогла поступить в университет. И наше образование для нее было приоритетной целью. У меня два бакалавра, плюс магистратура. Сначала я сдала на докторантуру, но для поступления не хватило 15 баллов по английскому языку. Эти же документы я отдала на второе высшее образование в юридическое отделение, окончила с хорошими отметками".Замзагуль Файзолланова
"Не думала, что выйду за него замуж"
В 2018 году в возрасте 27 лет спортсменка создала семью. Сегодня она мама троих прекрасных деток: сыновьям – пять и четыре года, а дочери – два.
"Я не думала, что выйду замуж за Мыктыбека. В 2018 году хотела уехать в США, там тренироваться и выступать в UFC. Но мне отказали в визе. Я была разочарована. Поделилась несправедливостью с Мыктыбеком. Он сказал: "Замзагуль, ты столько лет неустанно борешься на татами, может, пора завести семью, родить детей, пожить для себя?". Так мы и поженились. Какой бы у меня не был нрав, супруг намного сильнее. Знает, что я люблю волю. Любые ограничения для меня до поры и времени, а потом могу взорваться, и это плохо закончится. И я благодарна его поддержке".Замзагуль Файзолланова
Фото: из личного архива Замзагуль Файзоллановой
Молодая мама рассказала, как справляется с малолетними детьми и насколько сложно после родов вернуться в профессиональный спорт.
"Про возвращение в спорт – если интенсивно тренироваться, то все получится. Но с каждым ребенком, оказывается, становится тяжелее. Когда родила сыновей, быстро вернулась в форму, но с дочкой за год я набрала 22 килограмма. Сейчас сбросила 16, они очень тяжело уходили. Конечно, хотелось бы уделять больше времени деткам, но они не обделены любовью, родные помогают".Замзагуль Файзолланова
"Беру, кого дают"
Замзагуль Файзолланова – пятикратная чемпионка Казахстана по дзюдо, семикратная чемпионка РК по қазақша күресі, призер "Игр кочевников-2024" в Астане, профессиональный боец MMA, первая чемпионка и обладательница пояса Alash Pride.
"Бойцом ММА удалось стать за счет нрава. Где заканчивается выносливость, там просыпается характер. В США то, что девушка дерется на ковре, – это не нонсенс. Если изучить историю, у нас было много воинственных батырок: Зарина, Гаухар, Томирис, Бопай и другие. Я не исключение и не сенсация, я продолжатель этих традиций. Поэтому решила уйти в клетку и драться в рамках правил, чтобы показать миру, что наши девчонки сильные, выносливые и умные".Замзагуль Файзолланова
Хозяйка титула Alash Pride призналась, что в ее весовой категории, а это 78 кг, сложно найти соперницу. Но в любом случае она будет отстаивать чемпионство.
"Мы сейчас ищем бойца. Вообще, я соглашаюсь на бои с любым желающим, никому не отказываю. Как говорится, беру, кого дают. По графику 21 июня в Германии будет проходить чемпионат мира по дзюдо. Сейчас моя основная цель – выиграть там медаль. Потом с 12 по 16 августа впервые в истории состоится чемпионат мира среди Вооруженных сил в Астане. Я люблю қазақша күресі, так как это наш национальный вид спорта, и намерена завоевать в нем "золото". А уже в сентябре-октябре буду свободна, наверное, в этих месяцах у меня будет первая защита пояса".Замзагуль Файзолланова
Известно, что ранее Бопай выступала с серьезными травмами. А сейчас боец отмечает, что чувствует себя хорошо.
"Мысли в клетке – главное – преодолеть соперницу. О себе забываешь. Когда выступала в третий раз по боям без правил, на втором раунде сломала палец и дралась с ним еще раунд. В поединке в США выступала со сломанным носом. На данный момент, к счастью, серьезных травм нет".Замзагуль Файзолланова
Патриотизм сильнее лени
Еще Замзагуль Файзолланова – военнослужащая, работает в Центральном спортивном клубе армии.
"В ЦСКА я с 8 класса. Глядя на военных, знала, что после окончания школы тоже буду служить. В 19 лет меня призвали в армию. Через месяц поехала на Олимпиаду среди Вооруженных сил и завоевала там пятое место. Чтобы служить в армии, надо быть патриотом своей страны. Там все не так легко. Бывает, что ходим на полигон, стреляем. Иногда хочется отдохнуть, поспать, но любовь к Отчизне такая, что даже не замечаешь, как уже в одном строю стоишь наравне с мужчинами".Замзагуль Файзолланова
Собеседница поделилась амбициозными целями. Ее самая заветная мечта – стать генералом.
"Мне часто говорят: "Ты умная, красивая, зачем тебе спорт?". Я отвечаю, что казашки испокон веков сильные, воевали за наши земли и справедливость, и это заложено в генах. Без спорта я теряю себя. У нас в Казахстане есть первая женщина генерал – Сауле Айтпаева, я бы хотела стать второй".Замзагуль Файзолланова
Открытая, целеустремленная, с чувством юмора – такой является по жизни и в соцсетях Замзагуль Файзолланова. Она активно выкладывает мотивационные видео, пранки с семьей и устраивает диалоги с подписчиками. Успеть можно все, главное – верно следовать за своей мечтой, уверяет женщина.