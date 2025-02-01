Илья Ильин показал, как танцует его 11-месячная дочь

Тяжелоатлет Илья Ильин объявил, что скоро проведет для младшей дочери казахский обряд тұсаукесер, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин на своей странице в соцсетях поделился видео того, как его 11-месячная дочь начала ходить и танцует. Спортсмен заявил, что в скором времени проведет ей казахский обряд по перерезанию пут, чтобы отправить младшую дочь в добрый путь.

"Вот и дождались – 11 месяцев и 9 дней, Аили пошла! Принимаем поздравления, друзья! Скоро будем делать тусау кесу, а кто будет резать путы и отправлять Аилишку в добрый путь? Как вы думаете, друзья?", – обратился к подписчикам спортсмен.

Также Илья Ильин поблагодарил свою супругу за дочь.

Илья Ильин записал семейное видео с дочкой и рассказал, как отметил Новый год.