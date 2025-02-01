У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный сувенир

У дебютанта турнира по пощечинам Power Slap 11 казахстанца Закира Найманбаева украли памятный постер с автографами известных бойцов UFC, сообщает Zakon.kz.

Об этом новый любимчик Даны Уайта рассказал 1 февраля у себя в Instagram-сторис. Со слов спортсмена, постер еще был у него во время перелетов в Саудовской Аравии и Дубае. Пропажу силач обнаружил уже в Казахстане.

Фото: Instagram/zakir_naimanbayev

О Найманбаеве заговорили после яркого дебюта в лиге президента UFC Даны Уайта Power Slap.

30 января в Эр-Рияде он невозмутимо отправил в глухой нокаут своего соперника Троэльса Нильсена из Дании. Помимо чемпионского пояса, он предположительно получил от Даны Уайта гонорар в размере 10 тыс. долларов.

1 февраля в Эр-Рияде россиянин Шара Буллет проиграл британцу Майклу Пейджу.