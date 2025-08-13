Шапалақ победы: житель Семея пощечиной нокаутировал силачей в США

Закира Найманбаева называют казахским батыром. Он щелкает арбузы, как семечки, одним ударом ломает двери и без особого труда поднимает авто. Также свою мощную силу демонстрирует в необычном виде спорта – power slap.

Zakon.kz расскажет, почему казахстанец стал бить пощечины и как в четырех поединках нокаутировал сильнейших здоровяков из разных стран.

Закир Найманбаев живет в тихом Семее. Однако сумел громко заявить о себе благодаря креативным, бесстрашным, порой пугающим и опасным для жизни трюкам, хотя долгие годы был обычным учителем физкультуры. Но, как признается, любимое дело перетянуло.

"Когда мне было 11 лет, отец привел меня в спортзал, хотел, чтобы я был сильным и подтянутым. С тех пор качаюсь в тренажерке, развиваю силовую культуру и отрабатываю удары. Заодно наставляю новое поколение на здоровый образ жизни". Закир Найманбаев

Молодой человек достиг хороших результатов в пауэрлифтинге и является чемпионом Азии. Но лучше заострить внимание на другом его увлечении, которое не так популярно в Казахстане. Оно в простонародье называется "шапалақ", и в США power slap перерос в зрелищное шоу.

"Дэйн Уайт – президент Ultimate Fighting Championship, крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам и владелец организации power slap, занимающейся боями пощечинами. В 2023 году я оставил комментарий на его странице. Воспользовался переводчиком и написал на английском языке: "Я приеду в Америку и покажу настоящую пощечину". Утром проснулся и увидел, что он ответил на мой комментарий смайликом в виде кулака, будто бросил вызов, а также добавился ко мне в подписчики. После со мной связалась его команда, пригласила попробовать свои силы и испытать удачу. Я даже не мечтал об этом". Закир Найманбаев

Только в этом году казахстанец провел четыре поединка, и все они завершились нокаутами. Но даже несмотря на это, судьи попытались "вставить палки в колеса" батыра, но им не помогло. Закир Найманбаев все равно вышел победителем.

"В Лас-Вегасе я провел три боя, во всех "отключил" соперников. Но последний не засчитали, поскольку совершил фол, за что получил дисквалификацию. А победа досталась оппоненту. Я уже собирался домой, но со мной связался босс UFC Дэйн Уайт. Он сказал, что огорчен решением судей, и предложил остаться на следующий турнир в Новом Орлеане. Там я подтвердил свое первенство и снова поставил точку нокаутом". Закир Найманбаев

Что таить, иностранцы были в шоке от казахстанца и заслуженно поддержали его бурными овациями.

"Люди подходили и фотографировались со мной. Удивлялись, какой я сильный. Я был невероятно счастлив прославить Казахстан в столь редком для нас спорте". Закир Найманбаев

Силач раскрыл секреты, как выдерживает удары и наносит в ответ сокрушительные.

"Главное – ментальная готовность. Ты знаешь, что тебя будут бить, и нужно готовиться к этому. Тут важна выдержка, способность перебороть свой страх. Смотрю на противника и внушаю себе, что могу продержаться, должен перетерпеть и выиграть. Но когда прилетает сильный удар, во мне включается человек с другим характером – более уверенный, закаленный и настроенный дать сдачи. Хотя, конечно, иногда кажется, будто сняли мозг". Закир Найманбаев

Кроме эффектных пощечин, силач проделал множество безумных трюков: сжимал арбуз и тыкву, разбивал двери, поднимал лошадь, сдвигал с места авто.

"Все началось с того, что свой первый силовой трюк я посвятил победе мастеру смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову: поднял легковой автомобиль. И через месяц боец мне написал: "Спасибо, брат. Здоровья тебе". Дальше все пошло-поехало. Лично запомнилось то, как на пианино сел парень, я нацепил музыкальный инструмент на спину, как рюкзак, и пошел. Это почти 350 килограмм груза". Закир Найманбаев

Закир Найманбаев намерен дальше "шокировать" публику, побеждать и ставить рекорды. Он продолжает усиленно тренироваться и признается, что ждет горячих предложений о боях. Для него главное – верить в себя и идти только вперед.