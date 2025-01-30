Сборная Казахстана готова к отправке на Азиатские игры в Китай

30 января в Астане состоялась торжественная церемония проводов сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры, которые стартуют в Китае, сообщает Zakon.kz.

Предстоящие соревнования пройдут с 7 по 14 февраля в китайских городах Харбин и Ябули. В проводах наших спортсменов участвовали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, представители НОК, призер зимних Олимпийских игр 1998 года, двукратная чемпионка зимних Азиатских игр 1996 года Людмила Прокашева, заслуженный тренер Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков, ветераны спорта, тренеры и общественные деятели.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В рамках этой церемонии были выделены два спортсмена, которые понесут государственный флаг нашей страны на открытии IX зимних Азиатских игр. Почетное право нести знамя в Харбине предоставлено хоккеисту Адилю Бекетаеву и шорт-трекистке Ольге Тихоновой.

Ведущий игрок "Барыса", выступая в роли знаменосца, дал торжественную клятву.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В состав сборной Казахстана вошли 137 спортсменов, которые выступят в десяти дисциплинах по шести видам спорта: конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл и ски-альпинизм) и хоккей с шайбой. Наши атлеты поборются за 51 комплект медалей.

"Остались считаные дни до старта IX зимних Азиатских игр. Наша сборная готова к соревнованиям, созданы все необходимые условия. В стране есть сильные традиции зимних видов спорта и выдающиеся спортсмены, которые стабильно занимают призовые места на международных соревнованиях. Желаю удачи спортсменам, Азиатские игры – важный этап в карьере каждого атлета, стремящегося к новым вершинам. Каждая победа сборной – это большая гордость для страны". Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов

Торжественная церемония открытия зимней Азиады-2025 состоится 7 февраля, а закрытие Игр – 14 февраля. Оба этих мероприятия пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.

Между тем в ночь на 30 января УЕФА опубликовал предварительную сетку плей-офф Лиги чемпионов.