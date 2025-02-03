Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство

В ночь на 3 февраля сборная Дании в четвертый раз кряду стала победителем мужского чемпионата мира, который проходил на площадках норвежского города Берум, сообщает Zakon.kz.

В матче за "золото" ЧМ-2025 датчане обыграли команду Хорватии со счетом 32:26. Самым результативным игроком решающего поединка стал Матиас Гидсель (10 мячей).

Скандинавы подтвердили статус лучшей гандбольной державы планеты, выиграв турнир четыре раза подряд. До этого они становились золотыми призерами в 2019, 2021 и 2023 годах. Плюс к этому сборная Дании является олимпийскими чемпионами Парижа-2024.

"Бронза" ЧМ-2025 досталась гандболистам Франции, которые переиграли Португалию – 35:34.

Между тем накануне знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин забил 877-ю шайбу в битве лидеров НХЛ.