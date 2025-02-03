#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство

Гандбол Чемпионы мира, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 10:28 Фото: Instagram/ihfworldhandball
В ночь на 3 февраля сборная Дании в четвертый раз кряду стала победителем мужского чемпионата мира, который проходил на площадках норвежского города Берум, сообщает Zakon.kz.

В матче за "золото" ЧМ-2025 датчане обыграли команду Хорватии со счетом 32:26. Самым результативным игроком решающего поединка стал Матиас Гидсель (10 мячей).

Скандинавы подтвердили статус лучшей гандбольной державы планеты, выиграв турнир четыре раза подряд. До этого они становились золотыми призерами в 2019, 2021 и 2023 годах. Плюс к этому сборная Дании является олимпийскими чемпионами Парижа-2024.

"Бронза" ЧМ-2025 досталась гандболистам Франции, которые переиграли Португалию – 35:34.

Между тем накануне знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин забил 877-ю шайбу в битве лидеров НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия
Спорт
10:28, Сегодня
В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Спорт
09:51, Сегодня
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком
Спорт
08:52, Сегодня
Российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: