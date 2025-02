Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"

Как передает пресс-служба NHL, перед выходом на игру 39-летний лидер столичного коллектива выделил немного времени для болельщиков.

В особенности форвард "Кэпиталз" встретился с внуком легенды словацкого хоккея и "Вашингтона" Бондры и подарил юному фанату свою клюшку с автографом.

