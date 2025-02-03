Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"
Как передает пресс-служба NHL, перед выходом на игру 39-летний лидер столичного коллектива выделил немного времени для болельщиков.
В особенности форвард "Кэпиталз" встретился с внуком легенды словацкого хоккея и "Вашингтона" Бондры и подарил юному фанату свою клюшку с автографом.
Everything about this was #Gr8 https://t.co/4et1IbJc5l pic.twitter.com/3zRTFTwqPY— Washington Capitals (@Capitals) February 1, 2025
Петер Бондра в НХЛ отыграл 1081 матч, где отметился 892 (503+389) очками. С 1990 по 2003 год он был игроком "Вашингтона" и с 472 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории клуба.
Как уже все знают, лидером по взятию ворот у Capitals является Александр Овечкин, у которого на данный час 877 шайб.
А в текущем чемпионате НХЛ в его активе 38 (24+14) очков за результативность.