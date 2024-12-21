"Вашингтон" победил "Каролину" без травмированного Овечкина
Фото: Instagram/aleksandrovechkinofficial
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" победил "Каролину Харрикейнз" со счетом 3:1 без травмированного Овечкина, сообщает Zakon.kz.
В составе победителей по шайбе забросили Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл.
У другой команды отличился Сет Джарвис.
"Кэпиталз" с 46-ю очками занял первое место в Восточной конференции.
Александр Овечкин не играет с ноября 2024 года из-за перелома малоберцовой кости левой ноги, но недавно стало известно, что знаменитый российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин вернется к матчам НХЛ уже в ближайшие дни. Скорее
всего, это случится 21 или 23 декабря.
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