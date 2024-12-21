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Спорт

"Вашингтон" победил "Каролину" без травмированного Овечкина

&quot;Вашингтон&quot; победил &quot;Каролину&quot; без травмированного Овечкина, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 08:55 Фото: Instagram/aleksandrovechkinofficial
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" победил "Каролину Харрикейнз" со счетом 3:1 без травмированного Овечкина, сообщает Zakon.kz.

В составе победителей по шайбе забросили Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл.

У другой команды отличился Сет Джарвис.

"Кэпиталз" с 46-ю очками занял первое место в Восточной конференции.

Александр Овечкин не играет с ноября 2024 года из-за перелома малоберцовой кости левой ноги, но недавно стало известно, что знаменитый российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернется к матчам НХЛ уже в ближайшие дни. Скорее всего, это случится 21 или 23 декабря.

Аксинья Титова
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