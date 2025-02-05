Роналду вспомнил, как с ним обошелся президент "Реала"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хотел отменить его переход в туринский "Ювентус", сообщает Zakon.kz.

Португалец пояснил, что в любом случае перешел бы в "Ювентус", так как дал им слово.

"Мы были на заключительной стадии переговоров с "Ювентусом", и Перес вел себя со мной не очень хорошо. Я это понимаю, потому что он всегда так поступает. Я уже не мог вернуться в "Реал", потому что дал слово "Ювентусу", а президент хотел отступить. Но я очень ценю Флорентино, он серьезный человек, в целом он хорошо ко мне относился, мы много что вместе выиграли", – говорит Роналду La Sexta.

Криштиану выступал за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего перешел в туринский "Ювентус".

В преддверии 40-летия знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду опубликовано его интервью, где он рассказал о своей большой карьере. В частности, он признался, что является самым лучшим футболистом планеты на данный момент.