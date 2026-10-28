Роналду обошел Месси в неожиданном рейтинге "Золотого мяча"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге "Золотой мяч всех времен", сообщает Zakon.kz.

Результаты голосования болельщиков опубликованы на официальном сайте премии.

Победу одержала награда португальца, полученная в 2008 году. Тогда Роналду опередил Лионеля Месси и Фернандо Торреса. При составлении рейтинга учитывались не количество выигранных трофеев, а выступления футболистов в сезоне, за который им вручали "Золотой мяч".

Роналду пять раз получал эту награду. Также в его активе титулы чемпиона Европы, победы в Лиге чемпионов и Лиге наций. При этом сборная Португалии пока не выигрывала чемпионат мира, а лучшим результатом команды остается четвертое место на турнире 2006 года.

Ранее сообщалось, что Роналду включен в предварительный список сборной на игры Лиги наций.