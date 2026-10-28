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Спорт

Роналду обошел Месси в неожиданном рейтинге "Золотого мяча"

Роналду обошел Месси, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 23:49 Фото: Instagram/cristiano
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге "Золотой мяч всех времен", сообщает Zakon.kz.

Результаты голосования болельщиков опубликованы на официальном сайте премии.

Победу одержала награда португальца, полученная в 2008 году. Тогда Роналду опередил Лионеля Месси и Фернандо Торреса. При составлении рейтинга учитывались не количество выигранных трофеев, а выступления футболистов в сезоне, за который им вручали "Золотой мяч".

Роналду обошел Месси в неожиданном рейтинге "Золотого мяча", фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 23:49

Фото: ballondor.com

Роналду пять раз получал эту награду. Также в его активе титулы чемпиона Европы, победы в Лиге чемпионов и Лиге наций. При этом сборная Португалии пока не выигрывала чемпионат мира, а лучшим результатом команды остается четвертое место на турнире 2006 года.

Ранее сообщалось, что Роналду включен в предварительный список сборной на игры Лиги наций.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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