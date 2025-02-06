"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" и в третий раз сыграет за Кубок английской лиги
Стоит подчеркнуть, что команда Эдди Хау сделала неплохой задел еще в первой встрече в Лондоне, когда была сильнее "пушкарей" (2:0). По сумме двух поединков со счетом 4:0 дальше проходит "Ньюкасл".
Для "сорок" это будет третий их финал в истории Кубка лиг, ранее оба раза проиграли. В 1976 году "Ньюкасл" огорчил "Ман Сити" (1:2), а два года назад на их пути встал "МЮ" (0:2).
Соперник "черно-белых" по финалу пока не определен, но это будет "Ливерпуль" или "Тоттенхэм". Победитель в этой паре станет известен в ночь на 7 февраля. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор".
Финал Кубка английской лиги пройдет 16 марта.
Действующим победителем этих соревнований является "Ливерпуль", который год назад завоевал этот трофей 10-й раз, что стало рекордом.