"Байер" одержал невероятную победу на 98-й минуте матча с "Кёльном"

Действующий чемпион Бундеслиги, клуб "Байер", давно доказал, что не собирается сдаваться до последних секунд любого матча. Подтверждением этой истины стал поединок 1/4 финала Кубка Германии против "Кёльна", сообщает Zakon.kz.

"Фармацевты" на своем поле одержали волевую победу над "красно-белыми" (3:2), проигрывая по ходу матча с разницей в два мяча.

Счет открыли гости благодаря точному удару форварда Дэмиона Даунса. Вскоре он же ассистировал хавбеку Линтону Майне, который удвоил преимущество "Кёльна".

Чемпиону ничего не оставалось делать, кроме бесконечных атак в сторону ворот гостей. И на 61-й минуте "аптекари" добились своего, нападающий хозяев Патрик Шик сумел сократить отставание.

А следующего гола пришлось ждать полчаса. На 96-й минуте встречи тот же Шик оформил дубль и добился для своей команды дополнительного времени.

В первом экстра-тайме форвард Виктор Бонифасе принес победу клубу из Леверкузена – 3:2.

Тем самым "Байер" второй год подряд сыграет в полуфинале Кубка Германии. В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо стала победителем этого турнира.