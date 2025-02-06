Трамп не хочет пускать трансгендеров на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) запрета на участие трансгендеров в предстоящих соревнованиях, которые пройдут через три года, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Associated Press, 34-е по счету летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

Накануне Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США.

Далее глава Белого дома хочет, чтобы МОК изменил часть своей программы, касающуюся трансгендеров, в преддверии Игр-2028.

Фото: Instagram/realdonaldTRUMP

Возможно, в скором времени администрация Трампа пересмотрит и скорректирует, по мере необходимости, политику, разрешающую въезд в США мужчинам, желающим участвовать в женских видах спорта.

Скорее всего, вопрос допуска трансгендеров на Олимпиаду-2028 решится уже к ближе началу самих соревнований. А ждать придется почти три года.

Не исключено, что эту тему могут вовсе закрыть уже в этом году, когда изберут нового президента МОК.

На Играх-2024 в Париже большой скандал разразился вокруг боксерши из Алжира – Иманы Халиф, которая стала олимпийской чемпионкой.