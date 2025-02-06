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Спорт

Назван самый искусный игрок в истории мирового футбола

Футбол Искусный игрок, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 17:45 Фото: Instagram/ronaldinho
Футбол прекрасен не только победами и голами, но также красивыми финтами, пасами и дриблингами. Мастеров такого плана, которые хороши во всех направлениях, не так уж много на планете, сообщает Zakon.kz.

По мнению GiveMeSport, самым искусным футболистом в истории назван 44-летний бразилец Роналдиньо. С этим утверждением бесспорно согласятся миллионы фанатов по всему миру, которые знают "Зубастика" по его незабываемым моментам в "Барселоне" и других командах.

    

При составлении рейтинга искусных игроков учитывались три фактора: отношение фанатов, общий уровень игры и продолжительность карьеры на высоком уровне.

После Роналдиньо в список топ-10 мастеровитых футболистов планеты вошли: Роналдо, Лионель Месси, Йохан Кройфф, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Неймар, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.

Самый молодой из этого списка, 33-летний Неймар, в ночь на 6 февраля сыграл первый матч за родной "Сантос" после возвращения в Бразилию.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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