Назван самый искусный игрок в истории мирового футбола
По мнению GiveMeSport, самым искусным футболистом в истории назван 44-летний бразилец Роналдиньо. С этим утверждением бесспорно согласятся миллионы фанатов по всему миру, которые знают "Зубастика" по его незабываемым моментам в "Барселоне" и других командах.
При составлении рейтинга искусных игроков учитывались три фактора: отношение фанатов, общий уровень игры и продолжительность карьеры на высоком уровне.
После Роналдиньо в список топ-10 мастеровитых футболистов планеты вошли: Роналдо, Лионель Месси, Йохан Кройфф, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Неймар, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.
Самый молодой из этого списка, 33-летний Неймар, в ночь на 6 февраля сыграл первый матч за родной "Сантос" после возвращения в Бразилию.