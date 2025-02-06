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Спорт

Неймар признан лучшим игроком в первом матче за "Сантос"

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 09:52 Фото: Instagram/santosfc
Рано утром 6 февраля бразильская футбольная звезда Неймар провел первую игру за свой клуб "Сантос" после возвращения на Родину. Он попал в заявку команды и вышел на поле во второй половине игры против "Ботафого-СП", а в итоге был признан лучшим игроком матча, сообщает Zakon.kz.

После почти 12 лет карьеры за две ведущие команды Европы и непродолжительной остановки в Саудовской Аравии, Неймар вернулся в профессиональный футбол и в свой родной "Сантос".

Экс-звезда "Барселоны" и ПСЖ вышел на замену в начале второго тайма матча чемпионата Паулиста против "Ботафого СП", передает ESPN.

К этому моменту "Сантос" вел в счете 1:0. Но спустя время гости сравняли результат и игра завершилась вничью – 1:1.

"Я люблю свой клуб, нет слов, что почувствовал, когда снова вышел на это поле. Мне нужны минуты и игры, не готов на 100%. Не ожидал, что буду так много бегать и вести мяч. Думаю, через 4-5 игр буду чувствовать себя лучше". Неймар

Звезда сборной Бразилии был назван лучшим игроком матча. 

Плюс к этому Неймар вышел на поле в день своего рождения, 5 февраля ему исполнилось 33 года. На прошлой неделе форвард оформил переход в "Сантос", подписав шестимесячный контракт. 

А чуть ранее ФК "Аль-Хиляль" объявил о разрыве контракта с Неймаром.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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