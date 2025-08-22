#АЭС в Казахстане
Спорт

Совершен самый дорогой трансфер в истории мирового женского футбола

Футболист Лизбет Овалье, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:24 Фото: Instagram/lizbethovalle11
1,5 млн долларов США – новый трансферный рекорд в женском футболе. За такую цену американский клуб "Орландо Прайд" купил полузащитника Жаклин Овалье у мексиканского "Тигрес", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба клуба "Орландо Прайд", 25-летняя футболистка сборной Мексики Лизбет Жаклин Овалье теперь будет играть в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL).

Ее купили за рекордную сумму в размере 1,5 млн долларов.

Договор с мексиканкой заключен на ближайшие два сезона с последующим продлением еще на один год.

Овалье перебила рекордный трансфер в мировом женском футболе. Ранее этот показатель числился за лучшим клубом Европы – лондонским "Арсеналом", который приобрел канадского форварда Оливию Смит из "Ливерпуля" за 1,34 млн долларов.

А накануне бронзовый призер Олимпийских игр в Париже-2024 Ислам Сатпаев стал двукратным чемпионом Азии по пулевой стрельбе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
