Совершен самый дорогой трансфер в истории мирового женского футбола

1,5 млн долларов США – новый трансферный рекорд в женском футболе. За такую цену американский клуб "Орландо Прайд" купил полузащитника Жаклин Овалье у мексиканского "Тигрес", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба клуба "Орландо Прайд", 25-летняя футболистка сборной Мексики Лизбет Жаклин Овалье теперь будет играть в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL).

Ее купили за рекордную сумму в размере 1,5 млн долларов.

Договор с мексиканкой заключен на ближайшие два сезона с последующим продлением еще на один год.

Овалье перебила рекордный трансфер в мировом женском футболе. Ранее этот показатель числился за лучшим клубом Европы – лондонским "Арсеналом", который приобрел канадского форварда Оливию Смит из "Ливерпуля" за 1,34 млн долларов.

