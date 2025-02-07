Мужская команда шорт-трекистов покорила Азиатские игры в Харбине

Представители мужской команды Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) на дистанции 1500 метров, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в этом виде страну представляли Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов и Денис Никиша.

Фото: НОК РК

Всем спортсменам удалось преодолеть начальный раунд и пробиться в полуфинал Азиады.

Фото: НОК РК

Ранее сообщалось, что спортсменки Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова и Алина Ажгалиева также вышли в 1/2.