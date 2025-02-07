Мужская команда шорт-трекистов покорила Азиатские игры в Харбине
Фото: НОК РК
Представители мужской команды Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) на дистанции 1500 метров, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, в этом виде страну представляли Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов и Денис Никиша.
Фото: НОК РК
Всем спортсменам удалось преодолеть начальный раунд и пробиться в полуфинал Азиады.
Фото: НОК РК
Ранее сообщалось, что спортсменки Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова и Алина Ажгалиева также вышли в 1/2.
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