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Спорт

"Ливерпуль" с историческим рекордом вышел в финал Кубка английской лиги

Футбол Финал КА Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 10:02 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 7 февраля состоялся ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги, где "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" (4:0). В этой встрече "мерсисайды" забили свой 521-й гол в истории данного турнира, что является рекордом, сообщает Zakon.kz.

Рекордный показатель был установлен на "Энфилде", где "красные" без проблем разобрались со "шпорами", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

В итоге команда Арне Слота одержала победу по сумме двух встреч, несмотря на поражение в первой игре (0:1), и пробилась в финал Кубка лиги.

Авторами голов у хозяев поля стали Коди Гакпо, Мохамед Салах, Доминик Собослаи и Вирджил ван Дейк. 

Футболисты "Ливерпуля" сыграют на решающей стадии данных соревнований в 15-й раз, в 10-ти из которых они выходили победителями, что так же считается рекордом.

"Справились очень хорошо, сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем нанести первый удар. Очень хорошая игра нашей команды. Теперь нас ждет очень сильный соперник, но и им также предстоит встретиться с очень хорошим клубом. Впереди еще много игр, нам повезло, мы уже вышли в плей-офф после шести туров в Лиге чемпионов, поэтому могли ротировать состав. В АПЛ больше всего игр и можно использовать только 20 игроков. У нас всегда должно быть 20-22 игрока первой команды и больше парней из академии". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Теперь в финале Кубка Лиги подопечные Арне Слота 16 марта сыграют с "Ньюкаслом" на знаменитой арене "Уэмбли".

"Сороки" днем ранее обыграли "Арсенал" и в третий раз поборются за почетный трофей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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