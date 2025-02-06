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Спорт

Клуб из четвертого дивизиона сенсационно пробился в 1/4 финала Кубка Франции

Футбол Сенсация Кубок Франции, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:05 Фото: facebook/Stade Briochin
Текущий сезон во французском футболе богат на различные сюрпризы от команд из низших лиг, одной из которых стала "Стад Бриошен". Коллектив из четвертого французского дивизиона в ночь на 6 февраля завоевал путевку в четвертьфинал Кубка страны, сообщает Zakon.kz.

Достижение "Стад Бриошена" заслуживает особой похвалы, так как команда выбила из турнира "Ниццу", представителя высшей футбольной лиги. 

Клуб из четвертой лиги добился этого успеха, проигрывая по ходу игры на домашней арене со счетом 0:1. Затем четырехкратный чемпион Франции пропустил два гола на последних минутах матча и вылетел из турнира. 

Сенсационные два гола забил 32-летний защитник Уго Будин.

Тем самым "Стад Бриошен" теперь сыграет за выход в полуфинал Кубка Франции. Будущий соперник станет известен чуть позже и среди них может оказаться не менее сенсационный "Бургуан Жалье" из пятого дивизиона.

"Бордовые" три недели назад выбили из Кубка Франции знаменитый "Лион". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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