Футболисту Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

5 февраля знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду отмечает день рождения, ему исполнилось 40 лет. Один из лучших футболистов планеты является автором многочисленных рекордов и титулов, сообщает Zakon.kz.

За 23 года своей профессиональной карьеры португалец защищал честь "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса".

На данный момент Роналду выступает в саудовском "Аль-Насре". За всю свою историю Криштиану забил 923 мяча, из них 788 голов на клубном уровне и 135 – в составе сборной Португалии.

Роналду пять раз брал Лигу чемпионов УЕФА, трижды выигрывал АПЛ, дважды – первенства Испании и Италии. Он является победителем Евро-2016.

За свою карьеру португальский форвард пять раз становился обладателем "Золотого мяча" и четыре раза удостаивался "Золотой бутсы".

На днях лидер и капитан "Аль-Насра" дал большое интервью, где назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.